Эрдогана должны были убить в воздухе: в Турции раскрыли подробности покушения в 2016 году
FETÖ готовила несколько попыток убить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана до переворота 2016 года. Один из планов предусматривал ликвидацию прямо в воздухе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое СМИ Turkiye Gazetesі.
Отряд смертников ждал в ночь переворота
По словам источника в службе безопасности, незадолго до попытки переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен был посетить военные учения.
Однако был замечен ряд подозрительных действий, и его программа была отменена.
Позже стало известно, что покушение на Эрдогана планировалось по сценарию, подобному убийству президента Египта Анвара Садата 6 октября 1981 года на параде в Каире.
За сговором стояла организация FETÖ, сообщает издание.
"Они развернули в этом районе своеобразный отряд смертников. Организация была структурирована таким образом, что независимо от того, достиг этот отряд своей цели или нет, их нельзя было захватить живыми", - рассказал источник.
После инцидента в армейских рядах произошел ряд перемен.
Следы от пуль после нападения членов FETÖ на гостиницу, где останавливался президент, заметны до сих пор.
Эрдогана должны были казнить прямо в воздухе
Бригадный генерал в отставке Ибрагим Бююкбаш рассказал, что FETÖ решила сбить самолет Эрдогана в воздухе.
"FETÖ считало присутствие нашего президента наибольшим препятствием. Были разработаны все планы по его устранению. Совет переворота также подготовил сценарий для этого. Одной из важнейших частей воздушной операции в Даламане был самолет, принадлежавший иностранной авиакомпании, содержавшийся в аэропорту", - сказал Бююкбаш.
По его словам, заговорщики рассчитывали на вертолет, который должен был забрать президента прямо из гостиницы.
"Если вертолеты смогли забрать его из гостиницы, Эрдогана посадили бы на тот самолет и казнили бы в воздухе. Более того, они бы оклеветали нашего президента ложью, что "он бежал с килограммами золота и миллионами долларов и погиб в столкновении с силами безопасности"", - говорится в заявлении.
Бывший командующий киберзащитой Министерства национальной обороны Турции назвал отъезд Эрдогана из гостиницы за несколько минут до прибытия групп убийц событием, изменившим ход истории.
Попытки покушений на политических лидеров предпринимаются и в других странах. В апреле злоумышленник открыл стрельбу во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton, где находился президент США Дональд Трамп.
По словам пресс-секретаря Белого дома, нападающий намеревался убить президента и больше должностных лиц его администрации.
Тем временем в мае 2024 года произошлопокушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Нападающий ранил политика четырьмя выстрелами, после чего его срочно доставили в больницу вертолетом.