Эрдоган вновь заговорил с Путиным о переговорах с Украиной: что известно

Эрдоган и Путин обсудили вопросы двусторонних отношений между Турцией и Россией, а также региональные и глобальные проблемы.

В частности, турецкий лидер назвал столкновения в сирийском регионе Сувейда угрозой для всего региона. Также он подчеркнул важность того, чтобы Израиль "не нарушал суверенитет Сирии".

Эрдоган заверил, что Турция хочет обеспечить стабильность и безопасность в Сирии, а также быстро восстановить страну.

"Эрдоган подчеркнул важность начала третьего раунда переговоров между Россией и Украиной и сообщил, что Турция готова и дальше принимать у себя встречи в Стамбуле, когда стороны определят подходящие даты", - уточнили в канцелярии президента Турции.

Стоит заметить, что Эрдоган уже не впервые поднимает тему переговоров с Украиной во время звонков с Путиным. В частности, в мае он заверял, что "открылось окно возможностей" для достижения мира.

Версия Кремля

В свою очередь в Кремле сообщили, что Путин якобы обеспокоен событиями в Сирии и он "подчеркнул важность скорейшей стабилизации обстановки через диалог".

Также диктатор цинично заявил о "необходимости уважать суверенитет и территориальную целостность" Сирии.

Во время обсуждения войны РФ против Украины Путин заявил о якобы настрое на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта. Диктатор поблагодарил Эрдогана за готовность принять переговоры в Стамбуле.