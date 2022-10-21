Эрдоган вновь планирует поговорить с Зеленским и Путиным: затронут тему переговоров

Эрдоган в комментарии журналистам сказал, что Турция не теряет надежды на диалог между лидерами РФ и Украины. По его мнению, проигравшей стороны у мира не будет.

Кроме того, турецкий лидер рассказал, что во время последнего разговора с Путиным у него сложилось впечатление о смягчении позиции российского президента в вопросе диалога с Украиной.

"В ближайшие дни по итогам телефонных разговоров (с Путиным и Зеленским - ред.), поймем как далеко сможем продвинуться. Накануне я общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я почувствовал в его речи отсутствие преграды и готовность к решению этого вопроса. Мы не теряем надежды на мир", - заявил Эрдоган.