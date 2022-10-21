RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эрдоган вновь планирует поговорить с Зеленским и Путиным: затронут тему переговоров

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни намерен вновь позвонить лидерам Украины и РФ - Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину. Стороны могут обсудить тему переговорного процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Эрдоган в комментарии журналистам сказал, что Турция не теряет надежды на диалог между лидерами РФ и Украины. По его мнению, проигравшей стороны у мира не будет.

Кроме того, турецкий лидер рассказал, что во время последнего разговора с Путиным у него сложилось впечатление о смягчении позиции российского президента в вопросе диалога с Украиной.

"В ближайшие дни по итогам телефонных разговоров (с Путиным и Зеленским - ред.), поймем как далеко сможем продвинуться. Накануне я общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я почувствовал в его речи отсутствие преграды и готовность к решению этого вопроса. Мы не теряем надежды на мир", - заявил Эрдоган.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с РФ, но только при правлении нового президента. Он сделал такое заявление после того, как Путин подписал "документ" об аннексии украинских областей.

Также в США заявили, что пока не видят интереса со стороны президента России Владимира Путина к переговорам с Украиной.

Кроме того, ткрецкие СМИ писали, что Анкара хочет организовать переговоры стран Запада с РФ, касающиеся Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияТурцияПереговоры в Турции