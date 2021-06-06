Ердоган скаржився Зеленському на погрози з боку Путіна, - WSJ

Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час зустрічі у квітня поскаржився українському президенту Володимиру Зеленському на погрози з боку Росії. Ердоган розповів, що Володимир Путін шантажує Туреччину через підтримку України.

Про це повідомила газета Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Як розповіли співрозмовники газети, Путін пригрозив Ердогану продовжити заборону на перельоти в Туреччину, якщо Анкара не відмовиться від планів щодо продажу безпілотників Bayraktar в Україну.

Газета пише, що продаж Україні турецьких безпілотників став причиною заборони авіасполучення між Росією та Туреччино. Водночас офіційною причиною заборони перельотів, за версією Кремля, є погана ситуація з коронавірусом.

Додамо, за день до квітневого візиту Зеленського в Туреччину відбулася телефонна розмова між Путіним та Ердоганом. Тоді у прес-службі Кремля говорили, що президенти Туреччини та Росії обговорили врегулювання конфлікту на Донбасі, а також ситуацію з судноплавством в Чорному морі.