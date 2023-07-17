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Эрдоган: "зерновая сделка" вошла в историю, обсужу ее на встрече с Путиным

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал выход России из "зернового соглашения". Планирует обсудить это на встрече с диктатором Владимиром Путиным в августе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мedyatava.

"Черноморская инициатива вошла в историю как важный дипломатический успех. Отгружено более 33 млн тонн зерновых продуктов. Многим странам удалось предотвратить вовлечение в продовольственный кризис", - сказал Эрдоган.

Он считает, что, несмотря на сегодняшнее заявление, российский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы этот гуманитарный коридор продолжался.

"Когда я вернусь из поездки, у меня будет встреча с Путиным. Мы поговорим об этих разговорах, когда встретимся в нашей стране в августе", - добавил президент Турции.

В России заявили о прекращении действия "зернового соглашения"

В Кремле отказались от продления "зернового соглашения", действие которого завершается уже сегодня, 17 июля. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновой инициативе" фактически прекращены.

Отметим, что после начала полномасштабной войны россияне приступили к блокаде украинских портов. Позже Турция вместе с ООН подписали отдельные соглашения с Украиной и РФ о "зерновом коридоре" в Черном море.

Действие соглашения несколько раз продолжалось, однако каждый раз, когда сроки истекали, Россия заявляла, что не будет продолжать работу "зернового коридора". Каждый раз она пыталась продавить какие-нибудь исключения из санкций или дополнительные возможности для российского экспорта. Однако так и не достигала результата.

При этом в июне россияне заявляли, что "не видят перспектив продления соглашения в июле". В то же время, украинская сторона предупреждала, что не видит готовности РФ продолжать зерновую инициативу.

Однако на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что российский диктатор Владимир Путин якобы согласился продлить "зерновое соглашение".

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