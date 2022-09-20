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Эрдоган заявил, что Украина и РФ договорились об обмене 200 военнопленных

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украине и России удалось достичь договоренности об обмене 200 военнопленных

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PBS.

Президент Турции считает, что благодаря этому "будет сделан значительный шаг вперед".

"По договоренности сторон будет обменяно 200 заложников", - заявил он.

Кроме того, по его мнению, после окончания войны все захваченные земли Россией должны быть возвращены.

"Захваченные земли будут возвращены Украине", - сказал Эрдоган.

Также он отметил, что ни одно "вторжение не может быть оправданным".

Напомним, ранее в Украине создали государственный проект "Хочу жить", чтобы помочь российским военным сдаться в плен ВСУ.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине российских пленных меньше, чем в России украинских.

Добавим, что Зеленский заявлял, что согласится на транзит аммиака из РФ только в обмен на украинских пленных.

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военнопленныйРеджеп Тайип Эрдоган