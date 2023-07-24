Эрдоган заявил, что Турция готова внести свой вклад для завершения войны в Украине

Турция готова внести свой вклад в прекращение войны РФ против Украины, которая длится уже более 500 дней.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hürriyet.
"7 июля мы принимали у себя президента Украины Владимира Зеленского и обсудили с ним вопросы, стоящие на повестке дня", - говорится в сообщении.
По словам Эрдогана, он поделился с ним своими предложениями по прекращению войны, которая длится уже более 500 дней
"Мы еще раз подчеркнули, что готовы внести свой вклад в это дело", - добавил президент Турции.
Находясь с официальным визитом в Чехии, президент Зеленский официально подтвердил, что планирует посетить Турцию. Позже он рассказал о темах, которые поднимались во время разговора с турецким коллегой.
"Встреча с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Очень важны переговоры. Безопасность - и в нашем Черноморском регионе, и в целом в Европе. Благодарен за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", -написал глава государства.
Позже Эрдоган заявлял, что завершение войны России против Украины и наступление справедливого мира будут способствовать вступлению Украины в НАТО.
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