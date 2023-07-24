Эрдоган заявил, что Турция готова внести свой вклад для завершения войны в Украине

"7 июля мы принимали у себя президента Украины Владимира Зеленского и обсудили с ним вопросы, стоящие на повестке дня", - говорится в сообщении.

По словам Эрдогана, он поделился с ним своими предложениями по прекращению войны, которая длится уже более 500 дней

"Мы еще раз подчеркнули, что готовы внести свой вклад в это дело", - добавил президент Турции.

Визит Зеленского в Турцию

Находясь с официальным визитом в Чехии, президент Зеленский официально подтвердил, что планирует посетить Турцию. Позже он рассказал о темах, которые поднимались во время разговора с турецким коллегой.

"Встреча с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Очень важны переговоры. Безопасность - и в нашем Черноморском регионе, и в целом в Европе. Благодарен за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", -написал глава государства.

Позже Эрдоган заявлял, что завершение войны России против Украины и наступление справедливого мира будут способствовать вступлению Украины в НАТО.