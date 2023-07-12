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Глава ООН отправил письмо Путину с предложением сохранить "зерновое соглашение"

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Среда 12 июля 2023 20:56
Глава ООН отправил письмо Путину с предложением сохранить "зерновое соглашение" Фото: Генсек ООН Антониу Гутерреш (flickr.com)
Автор: Наталья Кава

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо российскому диктатору Владимиру Путину с предложением сохранить черноморское "зерновое соглашение".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ООН.

В письме Гутерриш предложил дальнейший путь для упрощения российского экспорта продовольствия и удобрений и обеспечения продолжения черноморских поставок украинского зерна.

"Цель состоит в том, чтобы устранить препятствия, влияющие на финансовые операции через Российский сельскохозяйственный банк, что является основной проблемой, высказанной Российской Федерацией, и одновременно разрешить непрерывный поток украинского зерна через Черное море", - рассказал журналистам представитель ООН Стефан Дюжаррик.

Однако он не может сказать, ответила ли Россия на данное письмо. Он отметил, что ООН известно о содержании письма и о том, что его рассматривают.

"Зерновая сделка"

С начала полномасштабного вторжения страны Африки остались без украинских поставок зерна и другой агропродукции из-за блокады Россией портов в Черном море.

Позже Турция и ООН подписали два отдельных соглашения с РФ и Украиной для создания гуманитарного коридора в Черном море.

В последнее время представители Кремля активно заявляют об отказе продлевать "зерновое соглашение" после 17 июля. В частности, недавно пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков говорил, что "у "зернового соглашения" нет шансов". Оправдывают это представители страны-агрессора тем, что никто не выполняет условия соглашения по экспорту российского аммиака через Украину.

При этом посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Ольга Трофимцева заявила, что уверена на 99,9% в выходе России из "зернового соглашения" в июле.

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