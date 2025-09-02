Эрдоган заявил, что Путин и Зеленский пока не готовы к встрече

Эрдоган сообщил, что обсудил пути завершения войны в Украине с Путиным во время переговоров в Китае и с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону. Однако, по его словам, они "пока не готовы" к встрече.

Эрдоган рассказал журналистам об этом на борту самолета после возвращения из Китая. Там он встретился с Путиным, а затем позвонил Зеленскому.

Потенциал для мира

По словам турецкого президента, переговоры между российскими и украинскими представителями, которые в последние месяцы проходили в Стамбуле, показывают, что путь к миру остается открытым.

Он подчеркнул, что Турция выступает за "постепенное повышение уровня переговоров", чтобы превратить надежды на мир в конкретные результаты.

Эрдоган добавил, что любая инициатива в конечном счете должна решаться на уровне лидеров. Однако, отметил он, условия для такой встречи пока отсутствуют.