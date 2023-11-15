Эрдоган заявил о поддержке "ХАМАС" и обозвал Израиль террористическим государством

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Выступая перед своими однопартийцами Эрдоган заявил, что Турция предпримет шаги для того, чтобы "политические и военные лидеры Израиля предстали перед судом в международных судах".

"Израиль реализует стратегию тотального уничтожения города и его жителей. Я открыто заявляю, что Израиль является террористическим государством", – сказал Эрдоган.

Он также заявил, что считает "ХАМАС" "борцами сопротивления", пытающимися защитить свои земли и народ.

Высказывания Эрдогана о войне в Израиле

Недавно президент Турции называл напавших на Израиль террористов ХАМАС "освободителями", а их действия - якобы логичными. При этом он обвинил Израиль в зверствах на территории сектора Газа.

После этого на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле Эрдоган назвал Израиль "военным преступником и оккупантом", а ХАМАС - "братьями". Он также отменил визит в Израиль. В ответ Израиль отозвал своих дипломатов.

Также отметим, что Эрдоган сравнил погибших палестинцев с жертвами российской агрессии против Украины.

Война Израиля с ХАМАС

В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и угоняли как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

По данным Сил обороны Израиля, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газа, потому что десятки тысяч человек перешли на южную сторону.

Также сообщалось, что у Белого дома есть информация о том, что боевики ХАМАС в Газе используют больницы и тоннели под ними, чтобы содержать там заложников и хранить оружие.

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