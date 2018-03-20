Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Сирії в результаті бомбардувань загинули 15 дітей

НовиниНадзвичайні події    20.03.2018 - 13:49
Фото: Сирія після авіаударів (unicef.org)
Фото: Сирія після авіаударів (unicef.org)

В результаті бомбардувань 50 цивільних отримали поранення

У Східній Гуті в результаті бомбардувань сирійської опозиції загинули близько двох десятків цивільних. Про це повідомляє DW з посиланням на сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Повідомляється, що в результаті атаки 19 березня руйнувань зазнала одна з шкіл у місті Ірбіні. Це призвело до загибелі 15 дітей і двох жінок.

Крім того, поранення в результаті бомбардувань отримали 50 цивільних. Загиблі і постраждалі ховалися в підвалі школи.

Нагадаємо, в Сирії щонайменше 30 осіб загинули в суботу, 17 березня 2018 року, в результаті авіаударів у районі Східна Гута. Ще кілька десятків людей були поранені.

У місті Замалка мішенню авіаудару стала група людей, які намагалися втекти на підконтрольну уряду територію Сирії. Близько 10 тис. чоловік, включаючи сотні жінок і дітей, вранці 17 березня покинули анклав. В цілому ж, як відзначили в центрі, починаючи з п'ятниці, на підконтрольну уряду територію Східної Гути втекли близько 40 тисяч чоловік.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Росія заблокувала засідання РБ ООН з прав людини в Сирії У Туреччині заявили, що війська країни не залишаться в сирійському Африні
Теги: Сирія, авіаудари
Перехід на літній час 2018: коли переводити годинники українцям
Можуть не пережити ніч: українців просять врятувати від смерті лелек (фото)
У Києві зникла неповнолітня дівчина (фото)
Британці захопилися українкою, яка плаває голяка при мінусовій температурі (фото)
On Top