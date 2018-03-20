У Сирії в результаті бомбардувань загинули 15 дітей

У Східній Гуті в результаті бомбардувань сирійської опозиції загинули близько двох десятків цивільних. Про це повідомляє DW з посиланням на сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Повідомляється, що в результаті атаки 19 березня руйнувань зазнала одна з шкіл у місті Ірбіні. Це призвело до загибелі 15 дітей і двох жінок.

Крім того, поранення в результаті бомбардувань отримали 50 цивільних. Загиблі і постраждалі ховалися в підвалі школи.

Нагадаємо, в Сирії щонайменше 30 осіб загинули в суботу, 17 березня 2018 року, в результаті авіаударів у районі Східна Гута. Ще кілька десятків людей були поранені.

У місті Замалка мішенню авіаудару стала група людей, які намагалися втекти на підконтрольну уряду територію Сирії. Близько 10 тис. чоловік, включаючи сотні жінок і дітей, вранці 17 березня покинули анклав. В цілому ж, як відзначили в центрі, починаючи з п'ятниці, на підконтрольну уряду територію Східної Гути втекли близько 40 тисяч чоловік.