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Ердоган заявив про швидкий вихід Туреччини з кризи

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 19:36
Ердоган заявив про швидкий вихід Туреччини з кризи
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

За словами президента, Туреччина зробила більш успішні кроки, ніж багато розвинені країни світу

Турецька Республіка в даний час знаходиться на порозі виходу з кризи, викликаного коронавірусом. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, передає агентство Anadolu.

За його словами, Туреччина зробила більш успішні кроки, ніж багато розвинені країни світу.

"Туреччина зобов'язана у найкоротші терміни усунути шкоду від пандемії і зробити нові проривні кроки в економічній сфері", - заявив Ердоган.

Він також зазначив, що досягнення Туреччини в боротьбі з пандемією стануть запорукою нових успіхів країни як в регіоні, так і на міжнародній арені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина пройшла пік пандемії коронавіруса. При цьому глава турецького МОЗ заявив, що в країні число смертей є найнижчим в Європі.

Крім того, про перший випадок COVID-19 Туреччина повідомила 10 березня. 24 квітня число заражених перевищила 100 тисяч.

Додамо, що Туреччина спростила обмежувальні заходи з міжнародних вантажних автомобільних перевезень. Водії, які не мають симптомів COVID-19, можуть здійснювати перевезення без дотримання 14 днів карантину.

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