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Ердоган заявив про 16 загиблих громадян Туреччини при пожежі суден у Керченській протоці

Новини » Надзвичайні події    23.01.2019 - 19:11
Ердоган заявив про 16 загиблих громадян Туреччини при пожежі суден у Керченській протоці
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (twitter.com)

В Індії повідомили про загибель шести своїх громадян у Чорному морі

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що жертвами пожежі на двох судах в Чорному морі, стали 16 турецьких громадян. Про це він заявив на початку зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

"Користуючись нагодою, хочу також висловити співчуття сім'ям загиблих в ході зіткнення двох кораблів у Керченській протоці. Загальновідомо, що в ході цього зіткнення також загинули 16 громадян Туреччини", - сказав він.

Також Міністерство закордонних справ Індії повідомило про загибель шести своїх громадян в Чорному морі, ще шестеро вважаються зниклими. Врятовано чотири громадянина цієї країни.

Нагадаємо, 21 січня, біля входу в Керченську протоку в Чорному морі загорілися два судна під прапором Танзанії. За попередніми даними, на борту одного з кораблів стався вибух з подальшим горінням. Потім вогонь перекинувся на інше судно.

За останніми даними, в результаті пожежі загинуло 20 осіб.

Зазначимо, танкери Місті і Maestro, які загорілися Керченській протоці, згадуються у списку санкцій Міністерства фінансів США.

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