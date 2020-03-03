Туреччина зазнала чергові втрати в Ідлібі

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Міноборони Туреччини заявило про атаки у відповідь

В результаті нападу сирійських урядових сил в північно-західному регіоні Сирії Ідліб один турецький солдат був убитий і дев'ять поранені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що 57 турецьких солдатів були вбиті в ході конфлікту в регіоні.

Також Міністерство оборони Туреччини заявило, що 82 мети сирійської армії були вражені після нападу на турецькі війська і продовжують зазнавати обстрілу. Де і коли відбулася атака точно не зазначено.

Нагадаємо, режим президента Башара Асада в Сирії знищив турецький безпілотний літальний апарат (БПЛА) у повітрі над провінцією Ідліб і втратив два літаки Су-24.

Раніше повідомлялося, про знищення в Сирії двох вертольотів режиму Асада. Так, вертоліт Мі-8 армії режиму Асада був збитий 14 лютого поблизу населеного пункту Куптан-ель-Чебеля. Ще один асадовський вертоліт був знищений 11 лютого в сирійській провінції Ідліб.

Також РБК-Україна писало, що турецькі військові на території сирійської провінції Ідліб збили винищувач, що належав режиму Башара Асада.