Эрдоган предложил возобновить Стамбульский формат "с новым содержанием"

Турция предлагает восстановить переговоры украинских и российских чиновников в Стамбуле, но с более широким содержанием.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Эрдоган заявил, что во время переговоров с Зеленским заявил о необходимости продолжения Стамбульского формата "с прагматическим и ориентированным на результат" подходом.
По словам турецкого лидера, когда истощающие последствия войны для Украины и РФ усиливаются, Стамбульские переговоры стали ключевыми этапами усилий для дипломатического решения конфликта.
Он уточнил, что усиленные атаки на энергетическую инфраструктуру и людские потери приводят к необратимым разрушениям для обеих сторон.
"Мы считаем целесообразным, чтобы Стамбульский процесс восстановился с более широким содержанием и устремился на решение проблем, приобретших уже критический характер. Также ожидаем от всех наших партнеров в регионе, стремящихся к прекращению кровопролития, конструктивной поддержки Стамбульского процесса переговоров", - добавил он.
Напомним, украинские и российские чиновники провели несколько раундов переговоров в Стамбуле. Главным результатом диалога стали большие обмены пленными.
При этом прогресса на пути к мирному урегулированию войны достигнуть не удалось. Это произошло по нескольким причинам.
Во-первых, Россия отправляла на переговоры делегацию с чиновниками низкого уровня, которые в стране ничего не решают.
Во-вторых, Москва не отказалась от своих ультиматумов и продолжила заявлять о невыполнимых условиях для перемирия и завершения войны.