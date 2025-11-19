Эрдоган предложил возобновить Стамбульский формат "с новым содержанием"

Эрдоган заявил, что во время переговоров с Зеленским заявил о необходимости продолжения Стамбульского формата "с прагматическим и ориентированным на результат" подходом.

По словам турецкого лидера, когда истощающие последствия войны для Украины и РФ усиливаются, Стамбульские переговоры стали ключевыми этапами усилий для дипломатического решения конфликта.

Он уточнил, что усиленные атаки на энергетическую инфраструктуру и людские потери приводят к необратимым разрушениям для обеих сторон.

"Мы считаем целесообразным, чтобы Стамбульский процесс восстановился с более широким содержанием и устремился на решение проблем, приобретших уже критический характер. Также ожидаем от всех наших партнеров в регионе, стремящихся к прекращению кровопролития, конструктивной поддержки Стамбульского процесса переговоров", - добавил он.