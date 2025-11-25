Эрдоган предложил возобновить прямые переговоры Украины и РФ в Стамбуле

Турция готова снова принять переговоры Украины и России. Их можно организовать в Стамбуле.
Как передает РБК-Украина, об этом заявил глава коммуникационного управления при президенте Турции Бурханеттин Дуран.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие во встрече "коалиции решительных".
Он заверил, что Турция продолжит дипломатические усилия, которые направлены на содействие прямым контактам между Украиной и Россией для достижения справедливого и прочного мира.
"Президент также подчеркнул, что прямые переговоры между сторонами могут проходить в Стамбуле, и Турция находится в контакте с украинской и российской сторонами для организации этого процесса", - отметил Дуран.
При этом на встрече предложили идею о том, что прекращение огня по энергетической и портовой инфраструктуре между Украиной и Россией могло бы создать благоприятные условия для переговоров о мирной сделке между сторонами.
Напомним, только на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о том, что Стамбульский формат можно восстановить с более широким содержанием.
По его словам, переговоры Украины и России нужно возобновить, чтобы решить проблемы, которые приобрели критический характер.
При этом готовность России к завершению войны пока не наблюдается. В частности, сегодня, 25 ноября, ночью российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине.
Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, такая атака показывает, что война остается приоритетом для России.