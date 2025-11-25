Эрдоган предложил возобновить прямые переговоры Украины и РФ в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие во встрече "коалиции решительных".

Он заверил, что Турция продолжит дипломатические усилия, которые направлены на содействие прямым контактам между Украиной и Россией для достижения справедливого и прочного мира.

"Президент также подчеркнул, что прямые переговоры между сторонами могут проходить в Стамбуле, и Турция находится в контакте с украинской и российской сторонами для организации этого процесса", - отметил Дуран.

При этом на встрече предложили идею о том, что прекращение огня по энергетической и портовой инфраструктуре между Украиной и Россией могло бы создать благоприятные условия для переговоров о мирной сделке между сторонами.