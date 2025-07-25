Эрдоган предложит Путину и Трампу встретиться в Стамбуле для переговоров по Украине

Турецкий лидер напомнил, что на этой неделе во дворце Чыраган прошли переговоры украинской и российской делегаций. Также украинская делегация перед переговорами с россиянами встретилась с ним в Анкаре.

При этом, по словам Эрдогана, он провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого попросил "поддержки" у главы Кремля.

"В дальнейшем, возможно, уже на этой неделе мы снова проведем переговоры с господином Путиным и господином Трампом, чтобы попытаться собрать этих лидеров в Стамбуле", - уточнил он.