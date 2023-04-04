Членство Китая и России в Совбезе ООН является пережитком прошлого, - Помпео
ООН фундаментально сломана. Китай и Россия, которые являются членами Совбеза, пренебрегают международным правом.
Об этом сказал бывший госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Киев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Экс-госсекретарь США настроен скептически в отношении будущего Организации Объединенных Наций.
"Мы видели, как Советом ООН по правам человека руководили иранцы. Мы видели, как венесуэльцы отвечали за права человека в ООН вместе с иранцами, которые относились к женщинам как к собственности… Мы видим это снова и снова", - отметил Помпео.
По его словам, членство Китая и России в Совбезе ООН является пережитком прошлого, обе эти страны пренебрегают международным правом.
"Это уже пережиток времени, что коммунистическая партия Китая и россия занимают два места в Совбезе ООН и являются двумя странами, которые не намерены соблюдать международное право. Вряд ли они подчинятся. Я считаю, это насмешка над тем, что было", - резюмировал бывший госсекретарь США.
Ранее мы писали, по данным управлением верховного комассиара ООН по правам человека в марте зафиксирована гибель 178 гражданских лиц в Украине в результате российского вторжения.
Напомним, Соединенные Штаты Америки готовят промежуточное ядерное соглашение с Ираном.
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