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Эрдоган выразил надежду на участие Турции в саммите мира

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова принять участие во втором саммите мира, который организует Украина. Он считает, что войну можно с помощью дипломатии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hürriyet.

"Мы сказали, что готовы принять участие в этой конференции... Мы надеемся, что мы, как Турция, примем участие в установлении мира в регионе. Мы, пожалуй, являемся страной, которая больше всего стремится к справедливому миру в украинско-российской войне", – заявил Эрдоган.

По его словам, Турция стремится к миру, а закончить войну можно с помощью дипломатии и диалога. При условии, что и воюющие стороны и другие участники верят в то, что можно решить проблемы таким образом.

"К сожалению, пока мы к этому не близки. Мы рассматриваем тот факт, что мы можем вести переговоры как с украинской, так и с российской стороной, как преимущество на пути к миру. Если мы сможем пройти этот сложный путь и достичь своей цели, мы окажем большую услугу человечеству", - считает президент Турции.

 

План победы Зеленского и второй Саммит мира

Украина вскоре планирует провести второй саммит мира, который состоится после наработки совместного мирного плана по 10 пунктам украинской "формулы мира". Вероятно , встреча может состояться до конца 2024 года.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план мира готов, а его первым увидит президент США Джо Байден, с которым глава государства встретится во время визита в Америку на следующей неделе.

О том, почему Россия не планирует участвовать во втором Саммите мира, – читайте в материале РБК-Украина.

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