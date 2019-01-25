ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Ердоган: Туреччині не потрібна нічия згода на операцію в Сирії

Новини » Політика    25.01.2019 - 15:52
Ердоган: Туреччині не потрібна нічия згода на операцію в Сирії
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (twitter.com/jhahnEU)

За словами Ердогана, зону безпеки в Сирії повинна контролювати Туреччина

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Анкара сподівається на створення біля кордонів Туреччини протягом найближчих місяців зони безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Анадолу".

За словами Ердогана, зону безпеки в Сирії повинна контролювати Туреччина і Анкара не буде обговорювати інші пропозиції на цю тему. Президент додав, що Туреччина не потребує згоди будь-якої сторони для антитерористичної операції в Сирії.

"Турецько-сирійський угода, підписана в Адані в 1998 році, дає Анкарі право на проведення військової операції у разі виникнення загрози з сирійської території", - заявив він.

Нагадаємо, американські військові в останні дні перекинули додаткові війська у Сирію для безпечного виходу з країни американських військовослужбовців.

Зазначимо, 21 січня президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина завершила підготовку до операції на сході Сирії. Ердоган зазначив, що Анкара дасть рішучу відповідь на будь-які нападки на адресу Туреччини. Він додав, що Туреччина не допустить перетворення зони безпеки на півночі Сирії в місце, де активно орудують терористи.

 

 

США і сирійські курди ведуть переговори про роззброєння бойовиків ІДІЛ Сирія пригрозила Ізраїлю ударом по аеропорту Тель-Авіва
Новини України ТурцияСиріяРеджеп Тайіп Ердоган
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся