Ердоган: Туреччині не потрібна нічия згода на операцію в Сирії

Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (twitter.com/jhahnEU)

За словами Ердогана, зону безпеки в Сирії повинна контролювати Туреччина

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Анкара сподівається на створення біля кордонів Туреччини протягом найближчих місяців зони безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Анадолу".

За словами Ердогана, зону безпеки в Сирії повинна контролювати Туреччина і Анкара не буде обговорювати інші пропозиції на цю тему. Президент додав, що Туреччина не потребує згоди будь-якої сторони для антитерористичної операції в Сирії.

"Турецько-сирійський угода, підписана в Адані в 1998 році, дає Анкарі право на проведення військової операції у разі виникнення загрози з сирійської території", - заявив він.

Нагадаємо, американські військові в останні дні перекинули додаткові війська у Сирію для безпечного виходу з країни американських військовослужбовців.

Зазначимо, 21 січня президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина завершила підготовку до операції на сході Сирії. Ердоган зазначив, що Анкара дасть рішучу відповідь на будь-які нападки на адресу Туреччини. Він додав, що Туреччина не допустить перетворення зони безпеки на півночі Сирії в місце, де активно орудують терористи.