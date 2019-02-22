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Ердоган і Трамп обговорили виведення американських військ з Сирії


Ердоган і Трамп провели телефонні переговори

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп обсудили события в Сирии и вывод войск США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".  

Так,  президент Турции подтвердил приверженность сотрудничеству с Вашингтоном.

 В ходе переговоров Эрдоган и Трамп обсудили последние события в Сирии, отметив важность поддержки политического процесса в этой стране.

Кроме того, стороны решили осуществить вывод войск США из Сирии при соблюдении интересов обеих сторон.

 Трамп и Эрдоган также пришли к выводу о том, что необходимо расширять двусторонние экономические связи.

 Напомним, ранее Дональд Трамп официально заявил о том, что процесс вывода американских войск из Сирии начался.

Кроме того, президент США пригрозил Турции экономическим давлением в случае атак против курдов на территории, которую освобождают американские войска.

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