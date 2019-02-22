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Ердоган і Трамп обговорили виведення американських військ з Сирії

Новини » Політика    22.02.2019 - 07:24
Ердоган і Трамп обговорили виведення американських військ з Сирії
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Ердоган і Трамп провели телефонні переговори

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган і американський лідер Дональд Трамп обговорили події в Сирії і виведення військ США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Так, президент Туреччини підтвердив прихильність співпраці з Вашингтоном.

У ході переговорів Ердоган і Трамп обговорили останні події в Сирії, відзначивши важливість підтримки політичного процесу в цій країні.

Крім того, сторони вирішили здійснити виведення військ США з Сирії при дотриманні інтересів обох сторін.

Трамп і Ердоган також прийшли до висновку про те, що необхідно розширювати двосторонні економічні зв'язки.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп офіційно заявив про те, що процес виведення американських військ з Сирії почався.

Крім того, президент США пригрозив Туреччині економічним тиском у випадку атак проти курдів на території, яку звільняють американські війська.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампВійна в Сирії
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