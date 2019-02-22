Ердоган і Трамп обговорили виведення американських військ з Сирії

Ердоган і Трамп провели телефонні переговори
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган і американський лідер Дональд Трамп обговорили події в Сирії і виведення військ США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".
Так, президент Туреччини підтвердив прихильність співпраці з Вашингтоном.
У ході переговорів Ердоган і Трамп обговорили останні події в Сирії, відзначивши важливість підтримки політичного процесу в цій країні.
Крім того, сторони вирішили здійснити виведення військ США з Сирії при дотриманні інтересів обох сторін.
Трамп і Ердоган також прийшли до висновку про те, що необхідно розширювати двосторонні економічні зв'язки.
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп офіційно заявив про те, що процес виведення американських військ з Сирії почався.
Крім того, президент США пригрозив Туреччині економічним тиском у випадку атак проти курдів на території, яку звільняють американські війська.