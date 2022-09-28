Доллар дешевеет: актуальные курсы валют на 28 сентября
В обменных пунктах Украины сегодня, 28 сентября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 25 копеек до 42,00 гривен за доллар. Курс евро снизился на 45 копеек до 40,45 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 40,95 грн (41,40 - 27 сентября)
- продажа - 42,00 грн (42,25 - 27 сентября) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 39,15 грн (39,60 - 27 сентября),
- продажа - 40,45 грн (40,90 - 27 сентября) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,05 грн (8,10- 27 сентября),
- продажа - 8,50 грн (8,60 - 27 сентября) за злотый.
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 28 сентября составляет 35,2576 гривен за евро (+0,0201 грн).
Напомним, курс доллара на наличном рынке в течение последней недели поднялся выше 42 гривен. Пока НБУ держит официальный курс на уровне 36,6 гривен, ждать скачка доллара до 50 гривен не стоит.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.