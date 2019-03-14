Європарламент виступив за призупинення переговорів щодо вступу Туреччини в ЄС

Ілюстративне фото (twitter / Telegraph)

Переговори про вступ Туреччини до складу Євросоюзу тривають з 2004 року

У Європарламенті закликали Європейську комісію призупинити переговори з Туреччиною про вступ країни до складу Євросоюзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter євродепутата Каті Пірі.

Вона є автором звіту комітету Європарламенту із закордонних справ. У документі йдеться про те, що в Туреччині продовжують порушуватися права людини і громадянські свободи, виявляється вплив на судову систему. Також країна не вирішила суперечки з Кіпром та іншими сусідами.

У той же час Туреччина стверджує, що членство в ЄС - одна з головних стратегічних цілей. При цьому переговори про вступ, офіційно почалися в 2004 році, знаходяться в замороженому стані.

Нагадаємо, раніше віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що в Туреччині зараз відсутні реальні перспективи в переговорах про членство в Європейському союзі.