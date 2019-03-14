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Європарламент виступив за призупинення переговорів щодо вступу Туреччини в ЄС

Новини » Політика    14.03.2019 - 02:00
Європарламент виступив за призупинення переговорів щодо вступу Туреччини в ЄС
Ілюстративне фото (twitter / Telegraph)

Переговори про вступ Туреччини до складу Євросоюзу тривають з 2004 року

У Європарламенті закликали Європейську комісію призупинити переговори з Туреччиною про вступ країни до складу Євросоюзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter євродепутата Каті Пірі.

Вона є автором звіту комітету Європарламенту із закордонних справ. У документі йдеться про те, що в Туреччині продовжують порушуватися права людини і громадянські свободи, виявляється вплив на судову систему. Також країна не вирішила суперечки з Кіпром та іншими сусідами.

У той же час Туреччина стверджує, що членство в ЄС - одна з головних стратегічних цілей. При цьому переговори про вступ, офіційно почалися в 2004 році, знаходяться в замороженому стані.

Європарламент виступив за призупинення переговорів щодо вступу Туреччини в ЄС

Нагадаємо, раніше віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що в Туреччині зараз відсутні реальні перспективи в переговорах про членство в Європейському союзі.

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