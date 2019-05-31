ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ердоган заявив про незмінність курсу Туреччини на вступ до ЄС

Новини » Політика    31.05.2019 - 01:40
Ердоган заявив про незмінність курсу Туреччини на вступ до ЄС
Фото: Реджеп Таїп Ердоган (Stringer/Getty Images)

Президент Туреччини звинуватив також Брюссель

Туреччина зберігає прихильність повноправного членства в Європейському союзі. Про це сказав президент Турции Реджеп Таїп Ердоган, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ердоган зазначив, курс Туреччини на вступ до ЄС незмінний, хоча, за його словами, "блок не виконав своїх обіцянок". Таке завление він зробив у четвер, 30 травня, на наступний день після того, як у доповіді ЄС прозвучала критика Анкари з приводу її судової та економічної ситуації.

Оголошуючи про низку судових реформ в Анкарі, Ердоган заявив, що вони фактично заборонять тільки "проблемні" розділи веб-сайтів замість введення повної заборони доступу.

Зазначимо, онлайн-енциклопедія Вікіпедія була заблокована в Туреччині з 2017 року через закон, який дозволяє владі забороняти доступ до веб-сайтів, які вважаються загрозою національної безпеки.

Нагадаємо, в березні в Європарламенті закликали Європейську комісію призупинити переговори з Туреччиною про вступ країни до складу Євросоюзу. Про це повідомляє Вона є автором звіту комітету Європарламенту у закордонних справах. У документі йдеться про те, що в Туреччині продовжують порушуватися права людини і громадянські свободи, виявляється вплив на судову систему. Також країна не вирішила спори з Кіпром та іншими сусідами.

ЄС пропонує переговори про вступ Албанії та Північної Македонії Ми не бачимо ЄС без України, - Мінгареллі
Новини України ЕвросоюзТурцияРеджеп Тайіп Ердоган
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся