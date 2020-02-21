Ердоган і Путін обговорили ситуацію в Ідлібі

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган і президент Росії Володимир Путін провели телефонні переговори щодо напруги у сирійській провінції Ідліб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Повідомляється, що Ердоган заявив Путіну, що наступ сил режиму Асада і гуманітарну кризу в провінції слід негайно зупинити.

Також Ердоган і Путін висловили прихильність всім досягнутим раніше домовленостям щодо Сирії.

Додамо, що прес-служба Кремля поки не оприлюднила своє повідомлення щодо результатів переговорів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Макрон і Меркель провели телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Лідери Франції та Німеччини закликали Москву вплинути на режим Асада з метою припинення ескалації в провінції Ідліб.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз закликав учасників військового конфлікту в сирійському Ідлібі припинення військових дій в регіоні. У Брюсселі закликали сторони конфлікту дотримуватися своїх зобов'язань.

Як повідомляло РБК-Україна, 20 лютого турецькі військові почали чергову військову операцію на півночі Сирії проти режиму чинного президента Башара Асада. Однак Асад не планує припиняти настуу на сирійську провінцію Ідліб, поки не буде досягнута повна перемога.