Ердоган обговорить з Путіним розміщення сил Асада на півночі Сирії

Фото: Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін (Anadolu)

Анкара має намір "реалізувати свої плани", якщо не вдасться домовитися з Путіним

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір обговорити розміщення сирійських урядових сил у "зоні безпеки" на півночі Сирії під час переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним наступного тижня. Про це він заявив у суботу, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Президент Туреччини підкреслив, що Анкара "реалізує власні плани", якщо йому не вдасться про щось домовитися з Путіним.

Раніше влада Туреччини після переговорів із США у четвер, 17 жовтня, погодилися зробити п'ятиденну паузу у військовому наступі на північному сході Сирії, щоб курдські бойовики вийшли з "зони безпеки".

Переговори Путіна з Ердоганом про подальші дії в регіоні відбудуться наступного тижня у Сочі.

Ердоган також пообіцяв "скрутити голову" курдам на півночі Сирії, якщо вони не вийдуть із "зони безпеки" протягом 120 годин.

Нагадаємо, уряд Туреччини звинуватив формування курдів у порушенні домовленості про припинення вогню у північній частині Сирії. У Туреччині стверджують, що курдські формування протягом півтори доби вчинили 14 нападів, у тому числі 12 - з території прикордонного міста Рас аль-Ай із застосуванням легких і важких озброєнь, у тому числі ракет.

Курди, своєю чергою, звинуватила Туреччину в авіарейдах і артобстрілах на порушення домовленостей.