ua en ru
Сб, 09 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эрдоган просит G20 удовлетворить требования РФ по "зерновой сделке", - Bloomberg

Нью-Дели, Суббота 09 сентября 2023 12:20
UA EN RU
Эрдоган просит G20 удовлетворить требования РФ по "зерновой сделке", - Bloomberg Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган просит лидеров G20 удовлетворить требования России по "зерновому соглашению" и ослабить санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Эрдоган проводит переговоры с лидерами на полях проходящего в Индии саммита "Большой двадцатки". Ранее турецкому лидеру не удалось убедить российского диктатора Владимира Путина возобновить "зерновое соглашение".

Турция просит облегчить страхование российского экспорта и вновь подключить Россию к системе SWIFT.

Как считает Анкара, единственный способ возобновить "зерновую сделку" - это ослабить некоторые западные санкции против России, которые, по мнению Москвы, не позволяют ей продавать сельскохозяйственное оборудование (тракторы или запасные части).

Индийские чиновники в комментарии Bloomberg заявляют, что Анкара пытается найти консенсус, чтобы возобновить сделку.

Экспорт украинского зерна

Напомним, в июле Россия вышла из "зернового соглашения", таким образом экспорт украинской продукции Черным морем прекратился. Тем не менее Украина продолжает экспортировать зерно через дунайские порты.

При этом Европейский союз разрешил пяти странам ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке, разрешив при этом транзит. Срок действия этого запрета истекает 15 сентября.

Стоит отметить, что Украина начала вывозить зерно через порты Хорватии и рассчитывает наладить экспорт через Болгарию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
G20 Российская Федерация зерновой коридор Турция
NEWS
Украинцам с октября грозят большие штрафы. Кому и за что придется заплатить
Украинцам с октября грозят большие штрафы. Кому и за что придется заплатить
DAILY
Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит