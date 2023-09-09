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Ердоган просить G20 задовольнити вимоги РФ щодо "зернової угоди", - Bloomberg

Нью-Делі, Субота 09 вересня 2023 12:20
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Ердоган просить G20 задовольнити вимоги РФ щодо "зернової угоди", - Bloomberg Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган просить лідерів G20 задовольнити вимоги Росії щодо "зернової угоди" та послабити санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Ердоган проводить переговори з лідерами на полях саміту "Великої двадцятки", який проходить в Індії. Раніше турецькому лідеру не вдалося переконати російського диктатора Володимира Путіна відновити "зернову угоду".

Як зазначає видання, Туреччина просить полегшити страхування російського експорту та знову підключити Росію до системи SWIFT.

Як вважає Анкара, єдиний спосіб відновити "зернову угоду", - це послабити деякі західні санкції проти Росії, які, на думку Москви, не дозволяють їй продавати сільськогосподарське обладнання (трактори або запасні частини).

Індійські чиновники у коментарі Bloomberg заявляють, що Анкара намагається знайти консенсус, щоб поновити угоду.

Експорт українського зерна

Нагадаємо, у липня Росія вийшла з "зернової угоди", таким чином експорт української продукції Чорним морем припинився. Проте Україна продовжує експортувати зерно через дунайські порти.

При цьому Європейський союз дозволив п'яти країнам ввести заборону на продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику на внутрішньому ринку, дозволивши при цьому транзит. Термін дії цієї заборони закінчується 15 вересня.

Варто зазначити, Україна почала вивозити зерно через порти Хорватії і розраховує налагодити експорт через Болгарію.

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