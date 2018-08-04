США загрожує помститися Туреччині за введення мит на американські товари

США може позбавити Туреччину ввезення безмитного товару на 1,66 млрд доларів

Білий дім має намір переглянути участь Туреччини в програмі пільгового імпорту товарів з країн, що розвиваються в США. Про це повідомляється на сайті торгового представництва США.

Заступник глави відомства Джеффрі Джерріш заявив, що дане рішення було викликано через введення Туреччиною тарифів на постачання товарів з США, які торкнулися імпорту в обсязі 1,78 млрд доларів.

"Ми сподіваємося, що Туреччина буде працювати з нами для вирішення проблем, які привели до нового перегляду їх безмитного доступу до ринку Сполучених Штатів", - заявив Джеффрі Джерріш.

У числі товарів потрапивших під програму пільгового імпорту транспортні засоби, запчастини, ювелірні вироби та дорогоцінні метали.

Нагадаємо, мінфін США ввів санкції проти глав МВС і Мін'юсту Туреччини. Обмеження накладені в рамках "закону Магнітського", який дозволяє Мінфіну вводити санкції проти людей, причетних до порушення прав людини.