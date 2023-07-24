ua ru
Пн, 24 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эрдоган рассказал, когда в Турции рассмотрят ратификацию членства Швеции в НАТО

Новина українською →
Понедельник 24 июля 2023 20:15
Эрдоган рассказал, когда в Турции рассмотрят ратификацию членства Швеции в НАТО Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Парламент Турции рассмотрит ратификацию вступления Швеции в НАТО сразу после того, как завершатся каникулы.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

Он напомнил, что в совместном заявлении по итогам саммита НАТО в Вильнюсе были определены совместные шаги, которые необходимо предпринять для членства Швеции в Альянсе.

"С открытием нашего парламента (осенняя сессия начинается 1 октября - ред.) мы внесем свою лепту. Мы не сомневаемся, что наши депутаты сделают все, что требуют интересы нашей страны, в соответствии со своей совестью", - заявил Эрдоган.

Вступление Швеции в НАТО

Напомним, Швеция еще в прошлом году подала свою заявку на вступление в НАТО. С тех пор ее ратифицировали все страны-члены Альянса, кроме Венгрии и Турции.

Анкара обвинила Стокгольм в "помощи террористам" (речь о курдских организациях) и поэтому отказывалась одобрять вступление Швеции.

Но турецкая позиция резко поменялась после встречи Эрдогана с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. На ней президент Турции пообещал как можно скорее рассмотреть ратификацию членства Швеции в Альянсе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Швеция Турция
NEWS
Атака дронов на Москву является спецоперацией ГУР, - источники
Атака дронов на Москву является спецоперацией ГУР, - источники
DAILY
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур: Надеюсь, что победа Украины придет в этом году
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр обороны Эстонии Ханно Певкур: Надеюсь, что победа Украины придет в этом году