Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган попереджає Європу про мільйони сирійських біженців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

За словами Ердогана, зараз в Європу рушили сотні тисяч біженців, але це число значно збільшиться.

"З того часу, як ми відкрили наші кордони, число тих, хто подався в Європу, склало сотні тисяч. Це число скоро буде виражено мільйонними цифрами", - заявив Ердоган.



Нагадаємо, що у напрямку кордонів з Європейським союзом направляються більше 70 тисяч мігрантів з Сирії. За словами глави турецького відомства, станом на ранок 1 березня кількість мігрантів, які вирушили до кордону з Грецією і Болгарією становить близько 76 358 чоловік.

Раніше повідомлялося, що вже більше 47 тисяч мігрантів перетнули кордони Туреччини з ЄС після того, як Анкара вирішила їх відкрити для біженців з Сирії. Мігранти намагаються потрапити в Євросоюз через прикордонну з Грецією і Болгарією провінцію Едірне.

Як повідомляло РБК-Україна, на грецько-турецькому кордоні сталися сутички між правоохоронцями та нелегальними мігрантами, які намагалися перетнути кордон з ЄС. У буферній зоні між Грецією і Туреччиною в пункті пропуску Кастаніс опинилися близько 500 чоловік.