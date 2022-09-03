Ердоган запропонував Путіну посередництво Туреччини в питанні Запорізької АЕС

Зазначається, що в ході переговорів Ердоган запропонував Путіну, щоб Туреччина стала посередником у питанні Запорізької АЕС.

При цьому голови двох держав також обговорили ситуацію з експортом зерна з України і підтвердили продовження будівництва атомної станції "Аккую" в Туреччині.

Ердоган і Путін домовилися більш детально обговорити перераховані вище питання під час зустрічі в Самарканді (Узбекистан) на саміті, який пройде 15-16 вересня.