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Эрдоган предложил Путину посредничество Турции в вопросе Запорожской АЭС

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. В частности, стороны обсудили разрешение напряженной ситуации вокруг ЗАЭС, которая находится под контролем российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в ходе переговоров Эрдоган предложил Путину, чтобы Турция стала посредником в вопросе Запорожской АЭС.

При этом главы двух государств также обсудили ситуацию с экспортом зерна из Украины и подтвердили продолжение строительства атомной станции "Аккую" в Турции.

Эрдоган и Путин договорились более детально обсудить вышеперечисленные вопросы во время встречи в Самарканде (Узбекистан) на саммите, который пройдет 15-16 сентября.

Напомним, ранее стало известно, что, по словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, на ЗАЭС будет функционировать постоянная миссия организации.

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