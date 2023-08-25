Эрдоган работает над возобновлением зерновой сделки, - глава МИД Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведет работу над возобновлением зерновой сделки. Сейчас этот вопрос - один из приоритетов для страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Для Турции является приоритетом возобновления этой инициативы (речь о зерновой сделке - ред.). Она имеет огромное значение для продовольственной безопасности в мире. Наш господин президент в этом вопросе ведет систематическую работу. Сейчас продолжаются напряженные встречи, обмен мнений разных сторон по этому вопросу", - рассказал Фидан.

По его словам, усилия Турции для продления зерновой сделки будут продолжаться. Министр рассчитывает, что стране удастся достичь успешного результата в этом вопросе.

В свою очередь Дмитрий Кулеба отметил, что позиция Украины по продлению зерновой сделки конструктивная, но уступок страна не рассматривает.

"Над альтернативными маршрутами мы работаем, и это выполняемая задача. Но объективно говоря, функционирование черноморского пути является оптимальным решением со всех точек зрения. Мы сможем существенно расширить транспортировку зерна по наземным коридорам, но блокада Черного моря должна прекратиться", - добавил глава МИД Украины.

Выход России из зерновой сделки

Напомним, еще в середине июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его страна прекращает свое участие в зерновой сделке. Инициатива позволяла экспортировать украинское зерно по Черному морю.

После этого россияне поставили ряд своих условий для возобновления действия зерновой сделки.

В то же время Украина решила продолжить экспорт зерна без участия России. Недавно наша страна запустила альтернативный зерновой коридор в Черном море.