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Эрдоган не поедет на саммит Европейского сообщества в Молдову

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Турция, Среда 31 мая 2023 18:59
Эрдоган не поедет на саммит Европейского сообщества в Молдову Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поедет в Молдову на европейский саммит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам трех анонимных лиц, участвовавших в подготовке саммита, Эрдоган отказался от участия в последние минуты.

Европейский саммит

Так называемое Европейское политическое сообщество (EPC) это новый коллектив, который был создан после полномасштабного вторжения России в Украину. Основная задача саммита объединить европейских лидеров за пределами ЕС.

На этот раз на саммите будут присутствовать более 40 европейских лидеров, в том числе из всех 27 стран ЕС, а также из стран, не входящих в ЕС, таких как Великобритания и стран Западных Балкан.

Завтрашняя встреча лидеров станет второй, после инаугурационной встречи в Праге в октябре прошлого года.

Подробнее о Европейском политическом сообществе и чем оно должно помочь нашей стране читайте в материале РБК-Украина.

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