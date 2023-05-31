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Ердоган не поїде на саміт Європейської спільноти в Молдову

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Туреччина, Середа 31 травня 2023 18:59
Ердоган не поїде на саміт Європейської спільноти в Молдову Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не поїде до Молдови на європейський саміт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами трьох анонімних осіб, які брали участь у підготовці саміту, Ердоган відмовився від участі в останні хвилини.

Європейський саміт

Європейське політичне співтовариство (EPC) - це новий колектив, що був створений після повномаштабного вторгнення Росії в Україну. Основне завдання саміту об'єднати європейських лідерів за межами ЄС.

Цього разу на саміті будуть присутні понад 40 європейських лідерів, у тому числі з усіх 27 країн ЄС, а також з країн, що не входять до ЄС, таких як Велика Британія та країн Західних Балкан.

Завтрашня зустріч лідерів стане другою, після інавгураційної зустрічі в Празі в жовтні минулого року.

Детальніше про Європейське політичне співтовариство і чим воно має допомогти нашій країні читайте в матеріалі РБК-Україна.

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