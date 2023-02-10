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Эрдоган сообщил, что количество погибших от землетрясений возросло до почти 19 000

Фото: количество жертв землетрясения в Турции возросло (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в настоящее время известно о 18991 погибшем в результате стихийного бедствия. Число раненых составляет 75523 человека, столько же человек были эвакуированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкую газету Hurriyet.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что количество погибших в землетрясениях выросло до 18 991. Продолжаются поисковые работы.

"Число жертв землетрясения с эпицентром в турецком Кахраманмараше достигло 18 991 человека", - заявил он.

Эрдоган добавил, что количество раненых составляет 75523 человека, более 76 тысяч человек эвакуированы из зон стихийного бедствия. Экстренные службы продолжают поисковые работы. В частности, в турецкой провинции Хатай спасатели извлекли 10-летнюю девочку из-под завалов через 90 часов после землетрясения.

Землетрясение магнитудой 7,7, пронесшееся Турцией в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17, стало сильнейшим с 1939 года. До 12 февраля в Турции объявлен общенациональный траур.

Напомним, спасателям удалось извлечь из-под обломков здания украинку и ее 4-летнего сына.

Также сообщалось, что в Турцию следует вторая группа украинских спасателей.

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