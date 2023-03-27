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Эрдоган показал новый ударный беспилотник Bayraktar с украинским двигателем

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Турция, Понедельник 27 марта 2023 07:35
Эрдоган показал новый ударный беспилотник Bayraktar с украинским двигателем Фото: Эрдоган показал новый ударный беспилотник Bayraktar (twitter.com/RecepTayyipErdoğan)
Автор: РБК-Украина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган показал, как выгладает новый беспилотник-истребитель Bayraktar, оснащенный украинским двигателем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Турции.

Эрдоган опубликовал фото с новой разработкой турецкой компании, к которой приложились украинцы. Новый беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma оснащен турбореактивным двигателем АИ-25ТЛТ, производителем которого является "Мотор СИЧ".

Ранее мы сообщали, что беспилотный военный реактивный сверхзвуковой летательный аппарат Bayraktar Kızılelma с украинским двигателем произвел фурор.

Напомним, Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Среди обсуждаемых тем была и Украина.

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