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У Туреччині назвали "досить нереалістичною" ідею передачі комплексів С-400 Україні

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Анкара, Четвер 24 березня 2022 09:52
У Туреччині назвали "досить нереалістичною" ідею передачі комплексів С-400 Україні Фото: в Туреччині назвали "досить нереалістичною" ідею передачі комплексів С-400 Україні (doblest club)
Автор: Марія Кучерявець

У Ердогана відповіли на ідею передачі Туреччиною Україні придбаних у Росії зенітних ракетних систем С-400. Там назвали це "досить нереалістичним".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Управління зв'язків із громадськістю адміністрації президента Туреччини Фахреттіна Алтуна в статті The Wall Street Journal.

"Така ідея на сьогодні досить нереалістична, але вона дає можливість обговорити із Заходом проблеми, які Туреччина зазнала останнім часом", - написав він.

У відповідь на заклики США до Туреччини відправити С-400 в Україні, він заявив, що Вашингтон повинен повторно прийняти Анкару до спільної програми винищувачів F-35 і доставити країні системи протиракетної оборони Patriot "без попередніх умов".

Зазначимо що Вашингтон ввів санкції проти турецьких чиновників у 2020 році відповідно до закону США, який забороняє значні військові операції з Росією через її початкову угоду про отримання першої системи С-400.

Нагадаємо, наприкінці минулого року президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив про плани закупити у Росії другу партію ЗРК С-400, незважаючи на загрозу санкцій з боку США.

Після чого США обговорювали з Туреччиною можливість передачі Україні російських зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) С-400 "Тріумф". Неофіційні переговори пройшли минулого місяця.

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