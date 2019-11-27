Туреччина не підтримала план НАТО по захисту Прибалтики від російської загрози

Фото: прапори НАТО і Туреччини (Axar.az)

Туреччина в обмін на схвалення чекає підтримки від НАТО щодо Сирії

Туреччина відмовляється підтримувати план НАТО по захисту країн Балтії та Польщі від російської загрози. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє агентство Reuters.

Чотири високопоставлені джерела в альянсі повідомили агентству, що Туреччина не змінить свою позицію доти, поки альянс не надасть Анкарі політичну підтримку в її операціях проти членів Робочої партії Курдистану (РПК) на північному сході Сирії.

Повідомляється, що Туреччина розпорядилася так, що представник країни при НАТО не буде підписувати військовий план, в рамках якого НАТО зобов'язується надати Польщі, Литві, Латвії та Естонії допомогу в разі нападу з боку Росії.

Також турецькі представники отримали від Анкари вказівку - у ході різних зустрічей і нарад чинити тиск на членів альянсу з метою офіційного визнання ними РПК терористичною. У протилежному випадку без згоди з боку Туреччини прийняття військового плану може значно сповільнитися.

Йдеться про план захисту НАТО країн Балтії та Польщі від дій Росії, який було складено у зв'язку з анексією Криму Росією в 2014 році.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що військова операція в Сирії буде продовжуватися, поки Анкара не досягне поставлених цілей.