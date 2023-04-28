Эрдоган получил от ООН "дорожную карту" по "зерновому соглашению", - глава МИД Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил от ООН "дорожную карту" по реализации "зернового соглашения". В документе говорится о сотрудничестве с Турцией по вопросу оплаты за экспорт российской агропродукции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в интервью TRT Haber.
"Генеральный секретарь ООН выступил с инициативой по "дорожной карте" (по продлению "зернового соглашения", - ред.), она была направлена России и Украине. Аналогичное письмо с "дорожной картой" получил и президент (Эрдоган - ред.)", - сказал Чавушоглу.
"Дорожная карта" подразумевает разные предложения по продлению "зернового соглашения", в том числе экспорт российского аммиака из порта Одессы и сотрудничество с Турцией по вопросу оплаты за российскую аграрную продукцию.
Министр добавил, что со стороны Украины предлагается расширить список импортируемых товаров с ее территории.
"Сейчас это обсуждается. Есть предложения в связи с этим, нам их тоже отправили. Надеюсь, Россия и Украина придут к консенсусу на этот счет", - добавил Чавушоглу.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным заявил о необходимости продления "зернового соглашения".
Отметим, что в марте министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что "зерновое соглашение" продлили на 120 дней.
Однако Россия утверждает, что якобы давала согласие на продление соглашения всего на 60 дней. Позже Москва показала перечень требований по "зерновому соглашению" и грозится выйти из соглашения, если их не будут выполнять.
Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин продолжает шантажировать и обвинять Украину в вопросе экспорта продовольствия. Он угрожает выйти из "зернового соглашения".
Кроме того, Россия в среду, 26 апреля, в очередной раз заблокировала движение по Черноморскому зерновому коридору. Россияне не согласовали движение судов из украинских портов.
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