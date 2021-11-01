Королева Єлизавета закликала світ діяти в боротьбі зі змінами клімату

Королева Великобританії Єлизавета ІІ не змогла особисто бути присутньою на саміті з клімату COP26 в Глазго через рекомендації лікарів. Замість цього прислала своє послання, в якому закликала світ діяти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У посланні королеви йдеться, що час для слів перейшло під час для дій. Вона закликала світових лідерів подумати про майбутні покоління.

"Багато хто сподівається, що спадщина цього саміту - записана в підручниках історії, які ще не надруковані - описують вас як лідерів, які не упустили можливість; і що ви відповіли на заклик цих майбутніх поколінь", - сказала Єлизавета.

Вона закликала світових лідерів створити чіткий план по боротьбі зі зміною клімату.

"Час слів тепер перейшов під час дій", - зазначила королева.