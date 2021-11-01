Королева Єлизавета закликала світ діяти в боротьбі зі змінами клімату
Королева Великобританії Єлизавета ІІ не змогла особисто бути присутньою на саміті з клімату COP26 в Глазго через рекомендації лікарів. Замість цього прислала своє послання, в якому закликала світ діяти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У посланні королеви йдеться, що час для слів перейшло під час для дій. Вона закликала світових лідерів подумати про майбутні покоління.
"Багато хто сподівається, що спадщина цього саміту - записана в підручниках історії, які ще не надруковані - описують вас як лідерів, які не упустили можливість; і що ви відповіли на заклик цих майбутніх поколінь", - сказала Єлизавета.
Вона закликала світових лідерів створити чіткий план по боротьбі зі зміною клімату.
"Час слів тепер перейшов під час дій", - зазначила королева.
Королева сказала, що вона була особливо рада вітати лідерів на саміті, тому що вплив навколишнього середовища на людство - це питання, близьке його серцю. Вона додала, що дуже горда тим, що її справу продовжили принц Чарльз і принц Вільям, які обидва присутні на саміті.
Нагадаємо, що лікарі рекомендували Єлизаветі відпочити два тижні. Через це відклали важливі візити.
Також повідомлялося, що Джонсон розповів про самопочуття королеви. За його словами, вона в хорошій формі.