Зеленський порівняв Путіна з пітоном і кашалотом: про що йде мова
Президента Росії Володимира Путіна можна порівняти з кашалотом або пітоном, який хотів проковтнути Україну, але тепер ризикує луснути.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського для The Wall Street Journal.
Зокрема, він прокоментував звинувачення Путіна в тому, що Україна не хоче дипломатичних переговорів.
"Це кашалот, який проковтнув два регіони і тепер каже: давайте заморозимо конфлікт. Потім відпочине і через два-три роки захопить ще два регіони і знову скаже: заморозимо конфлікт. І буде йти далі і далі. Сто відсотків", - зазначив Зеленський.
На його думку, Путін сильно недооцінив Україну, коли зважився на військове вторгнення.
"Він відкрив рот, як пітон, і думав, що ми просто ще один кролик. Але ми ж не зайчики, і виявилося, що він не може нас проковтнути - та й сам ризикує луснути", - додав президент України.
Нагадаємо, напередодні Зеленський спростував новий фейк російської пропаганди про те, що його нібито госпіталізували в реанімацію. І недвозначно натякнув, що проблеми зі здоров'ям швидше почнуться у Путіна в силу його віку.
До цього Путін заявляв, що на початку квітня нібито відвів війська з-під Києва для переговорів.
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