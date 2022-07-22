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Зеленський порівняв Путіна з пітоном і кашалотом: про що йде мова

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Київ, П'ятниця 22 липня 2022 21:11
Зеленський порівняв Путіна з пітоном і кашалотом: про що йде мова Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Президента Росії Володимира Путіна можна порівняти з кашалотом або пітоном, який хотів проковтнути Україну, але тепер ризикує луснути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського для The Wall Street Journal.

Зокрема, він прокоментував звинувачення Путіна в тому, що Україна не хоче дипломатичних переговорів.

"Це кашалот, який проковтнув два регіони і тепер каже: давайте заморозимо конфлікт. Потім відпочине і через два-три роки захопить ще два регіони і знову скаже: заморозимо конфлікт. І буде йти далі і далі. Сто відсотків", - зазначив Зеленський.

На його думку, Путін сильно недооцінив Україну, коли зважився на військове вторгнення.

"Він відкрив рот, як пітон, і думав, що ми просто ще один кролик. Але ми ж не зайчики, і виявилося, що він не може нас проковтнути - та й сам ризикує луснути", - додав президент України.

Нагадаємо, напередодні Зеленський спростував новий фейк російської пропаганди про те, що його нібито госпіталізували в реанімацію. І недвозначно натякнув, що проблеми зі здоров'ям швидше почнуться у Путіна в силу його віку.

До цього Путін заявляв, що на початку квітня нібито відвів війська з-під Києва для переговорів.

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