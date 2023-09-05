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Эрдоган обещает хорошие результаты по зерновой сделке после провала переговоров с Путиным

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает настаивать на том, что в ближайшее время будут хорошие новости по зерновой сделке. Эти заявления прозвучали после его неудачных переговоров с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Anadolu.

Эрдоган выразил надежду на достижение в ближайшее время "хороших результатов" по возобновлению зерновой сделки, которые "оправдают ожидания".

Турция тесно контактирует с ООН по возобновлению зерновой сделки, заявил Эрдоган, добавив, что обсудит вопрос с генсеком ООН в Нью-Йорке.

По его словам, генсек ООН предложил механизм посредничества для участия России в зерновой сделке без прямого подключения российских банков SWIFT.

Переговоры Эрдогана с Путиным

Напомним, Эрдоган встречался с Путиным в Сочи 4 сентября. Перед переговорами Эрдоган анонсировал "очень важное" сообщение по зерновой сделке. Однако после переговоров Эрдоган лишь заявил, что обсудил с Путиным зерновой коридор и что Украине якобы следует смягчить подход для того, чтобы возобновить действие инициативы.

Стоит отметить, что Эрдоган в течение нескольких месяцев распространял информацию о том, что Путин якобы намерен приехать в Турцию. В итоге турецкий президент сам полетел на территорию России.

В июле Россия заявила, что выходит из зерновой сделки, которая позволяло безопасно вывозить продовольствие из портов Большой Одессы в течение года. В августе Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов.

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Турциязерновой коридор