У Эрдогана заявили, что Россия ответственна за затягивание войны против Украины

Он рассказал, что в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал обе стороны к взаимному прекращению огня.

"Это свидетельствует о том, что война на сегодня имеет тенденцию к тому, чтобы зайти в тупик, и, как мы видим, ни одна из сторон не в состоянии одержать решающую победу на поле боя. Но мы продолжим работать над прекращением огня на поле боя, особенно вокруг Запорожской атомной электростанции. Атомная электростанция - это самая большая угроза безопасности для всех", - рассказал Калын.

При этом, реагируя на решение страны-агрессора о "рождественском перемирии", он отметил, что именно обстрелы россиян затягивают войну и затрудняют любой диалог между РФ и Украиной, поэтому Анкара рассчитывала, что Украина также согласится на прекращение огня и будет установлено более длительное перемирие.

"Но мы будем продолжать повторять эти призывы, рассказывая о фактах на местах. Сейчас ни одна из сторон не готова сложить оружие и сесть за стол переговоров. И мы обеспокоены тем, что увидим дальнейшую эскалацию конфликта в Украине в течение следующих нескольких месяцев", - добавил Калын.