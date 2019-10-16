Ердоган назвав умови завершення Туреччиною військової операції в Сирії

Військова операції Туреччини на північному сході Сирії закінчиться, коли буде створена "безпечна зона". Про це повідомив президент Туреччини Раджеп Ердоган, передає Reuters.

За словами Ердогана, операція завершитися, якщо курдські бойовики складуть зброю і покинуть регіон, де планується створення "безпечної зони". При цьому він зазначив, що до створення цієї зони операція не буде зупинена ні за яких обставин.

"Саме швидке рішення для бойовиків кинути зброю і відступити з району до вечора середи. Операція закінчиться, коли буде створена "безпечна зона", - повідомив президент Туреччини.

Раніше повідомлялося, що Ердоган не збирається зупиняти операцію в Сирії з-за введених санкцій з боку США.

Також РБК-Україна писало, що віце-президент Майк Пенс і держсекретар Майк Помпео в середу вирушать до Туреччини з-за обстановки в Сирії. Вони повинні будуть домагатися припинення вогню на півночі Сирії, і досягти угоди між Туреччиною і курдськими силами.

Крім цього повідомлялося, що Туреччина звернулася до країн ЄС з проханням посилити охорону турецьких дипмісій. В Туреччині побоюються агресії під час акцій проти операції в Сирії з боку курдів.