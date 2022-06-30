Ердоган назвав умову ратифікації вступу Швеції та Фінляндії у НАТО

Туреччина погодиться ратифікувати вступ Фінляндії й Швеції лише у разі, якщо скандинавські країни виконають вимоги до них .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на саміті НАТО в Мадриді.

"Цей (процес членства країн, - ред.) - це тривалий процес, ми будемо дотримуватися виконання гарантій, запевнення та зобов'язань перед нами. У разі невдачі ми не будемо надсилати до парламенту (пропозиція ратифікації, - ред.)", - заявив Ердоган.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Туреччина не блокуватиме вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу. Сторони домовилися підписати відповідний меморандум. Водночас Туреччина заявила, що планує висунути нові вимоги до скандинавів.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, скандинавські країни підпишуть протокол про приєднання до альянсу вже 5 липня.

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