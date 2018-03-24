Афрін повністю звільнений від терористів, - генштаб Туреччини

Операція з очищення сирійського району Афрін від терористів почалася 20 січня

Сирійський район Афрін повністю звільнений від терористів, ведуться роботи з розмінування територій з метою забезпечення безпечного повернення мирного населення в свої будинки. Про це йдеться в заяві генштабу Збройних сил Туреччини, передає "Агентство Анадолу".

Повідомляється, що сапери проводять роботу з виявлення та знищення вибухових пристроїв і мін, закладених терористами.

Як відомо, турецька операція "Оливкова гілка" по очищенню сирійського району Афрін від терористів почалася 20 січня 2018 року. Режим Башара Асада в липні 2012 року здав без бою Афрін терористам, після цього місто перетворився в один з активних центрів терористичної діяльності в регіоні.

Нагадаємо, 18 березня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про взяття його армією міста Афрін на північному заході Сирії. Він пообіцяв, що Анкара зробить все можливе для ліквідації наслідків дій терористів на північному заході Сирії і відновлення інфраструктури регіону.