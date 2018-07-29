Ердоган заявив про проведення чотиристороннього саміту щодо Сирії

У Стамбулі 7 вересня зберуться лідери Туреччини, Росії, Франції та Німеччини

Турецький президент Реджеп Ердоган на саміті БРІКС в Йоганнесбурзі заявив про чотирибічний саміт для обговорення долі Сирії. Про це передає газета Vatan.

На питання про зустріч в продовженні Астанинського процесу, президент Туреччини заявив, що зустрічі "четвірки" і "трійки" (Туреччина, Іран, Росія) - це різні формати.

При цьому Ердоган має намір продовжувати співпрацю в Астанинському форматі, так як наступна зустріч запланована на 30-31 липня.

"7 вересня, у нас буде саміт Туреччини, Росії, Німеччини та Франції в Стамбулі. Ми зустрінемося і обговоримо, що ми можемо зробити в регіоні", - заявив президент Туреччини.

Також, Реджеп Ердоган додав, що окрім Сирії буде підніматися питання Іраку і всього Близького Сходу.

Нагадаємо, Ердоган попередив США про можливі наслідки в разі зупинки поставок винищувачів F-35. Він заявив, що на його думку, це психологічний прийом, адже США зобов'язані допомогти своєму союзнику по НАТО.